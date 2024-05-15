Минобороны: Содержание одного военного обходится ориентировочно в 1,2 млн грн в год

Дмитрий Клименков отметил, что в эту сумму не входят расходы на оружие

Дмитрий Клименков (Фото: Министерство обороны)

В 2024 году на содержание одного украинского военнослужащего уходит ориентировочно 1,2 млн грн в год. Об этом в интервью газете Телеграф сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

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По его словам, здесь не учтены расходы на оружие. Клименков отметил, что средняя стоимость питания одного военного в день составляет около 114 грн (минимальная цена – 104 грн, а максимальная – 125 грн).

Замминистра подчеркнул, что расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенностей эксплуатации снаряжения.

"Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или многое другое", – резюмировал Клименков.

12 апреля правительство утвердило дополнительные выплаты "на нуле" военным в 70 000 грн.

30 апреля Минобороны назвало суммы выплат за уничтоженную технику оккупантов. За уничтожение корабля первого ранга наибольшая выплата – более 243 000 грн.

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