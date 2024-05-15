Міноборони: Утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн грн на рік

Дмитро Кліменков зазначив, що в цю суму не входять витрати на зброю

Дмитро Кліменков (Фото: Міністерство оборони)

У 2024 році на утримання одного українського військовослужбовця йде орієнтовно 1,2 млн грн на рік. Про це в інтерв'ю виданню Телеграф повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

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За його словами, тут не враховані витрати на зброю. Кліменков зазначив, що середня вартість харчування одного військового на день становить близько 114 грн (мінімальна ціна – 104 грн, а максимальна – 125 грн).

Заступник міністра наголосив, що витрати на військових залежать від роду військ, сезону й особливості експлуатації спорядження.

"Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними та груповими. Наприклад, намет абощо", – резюмував Кліменков.

12 квітня уряд затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 грн.

30 квітня Міноборони назвало суми виплат за знищену техніку окупантів. За знищення корабля першого рангу найбільша виплата – понад 243 000 грн.

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