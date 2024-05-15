Міноборони: Утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн грн на рік
У 2024 році на утримання одного українського військовослужбовця йде орієнтовно 1,2 млн грн на рік. Про це в інтерв'ю виданню Телеграф повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
За його словами, тут не враховані витрати на зброю. Кліменков зазначив, що середня вартість харчування одного військового на день становить близько 114 грн (мінімальна ціна – 104 грн, а максимальна – 125 грн).
Заступник міністра наголосив, що витрати на військових залежать від роду військ, сезону й особливості експлуатації спорядження.
"Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними та груповими. Наприклад, намет абощо", – резюмував Кліменков.
- 12 квітня уряд затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 грн.
- 30 квітня Міноборони назвало суми виплат за знищену техніку окупантів. За знищення корабля першого рангу найбільша виплата – понад 243 000 грн.
Читайте також: Представник Міноборони назвав посади в армії, на які першочергово потрібні люди