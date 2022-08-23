Минобороны выдвинуло гипотезу о пяти основных причинах "самовозгорания" боеприпасов в РФ

В Twitter Минобороны язвительно отреагировали на сообщение российских властей о "самовозгорании" склада боеприпасов в Белгородской области и предложили оккупантам на выбор целых пять объяснений в случае повторения таких происшествий.

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"Очередная детонация боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области России. Через несколько месяцев мы узнаем, будут ли российские боеприпасы взрываться от холода".



Пять основных причин внезапных взрывов в России: зима, весна, лето, осень и курение", – считают в Минобороны.

9 августа 2022 года в Крыму прогремели взрывы в районе авиабазы оккупантов в Новофедоровке. Россия заявила, что произошла "детонация боеприпасов".

16 августа в ВСУ назвали взрывы в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

Сергей Бережной

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