Минобороны: За два дня отсрочку в Резерв+ получили около 40 000 украинцев

В настоящее время услуга доступна людям с инвалидностью и студентам

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

За два дня работы услуги онлайн-отсрочки в мобильном приложении "Резерв+" ее получили около 40 000 украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, с 9 ноября эта функция доступна людям с инвалидностью и студентам, аспирантам и докторантам, которые учатся последовательно. Вскоре сервис будет доступен и другим категориям граждан, имеющим право на отсрочку от мобилизации.

"В первые же часы мы наблюдали безумный запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек. Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберіг". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не храним данные наших пользователей", – сказала Черногоренко.

Заместитель министра обороны отметила, что из-за этого время ожидания может быть несколько больше обычного. Она заверила, что все отсрочки будут предоставлены.

"За два дня онлайн-отсрочки в Резерве+ мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан", — подчеркнула Черногоренко.

Она пояснила, что есть исключения в отношении людей с инвалидностью. В настоящее время онлайн-отсрочка доступна гражданам, имеющим действующее пенсионное удостоверение по инвалидности.

"Мы начали с Пенсионного фонда, потому что именно там собрано наибольшее количество нужных пользователей. Мы уже заключили договор на информационный обмен с Министерством социальной политики, и оно будет передавать нам данные, и очень скоро онлайн-отсрочка будет доступна всем людям с инвалидностью", — добавила чиновник.