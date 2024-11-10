Міноборони: За два дні відстрочку в Резерв+ отримали близько 40 000 українців

Катерина Черногоренко (Фото: Міністерство оборони)

За два дні роботи послуги онлайн-відстрочки у мобільному застосунку "Резерв+" її отримали близько 40 000 українців. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, від 9 листопада ця функція доступна для людей з інвалідністю та для студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно. Невдовзі сервіс буде доступним і для інших категорій громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

"У перші ж години ми спостерігали шалений запит на онлайн-відстрочку. Цей запит подали близько 10 000 людей. Зараз є певне навантаження на реєстр "Оберіг". Я нагадаю, що відстрочка надається саме з нашого Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних. Ми не зберігаємо дані наших користувачів", – сказала Черногоренко.

Заступниця міністра оборони зазначила, що через це час очікування може бути дещо більшим, ніж зазвичай. Вона запевнила, що всі відстрочки будуть надані.

"За два дні онлайн-відстрочки в Резерв+ ми отримали вже десятки тисяч заявок, а відстрочку отримали близько 40 000 наших громадян", – наголосила Черногоренко.

Вона пояснила, що є винятки щодо людей з інвалідністю. Наразі онлайн-відстрочка доступна для громадян, які мають чинне пенсійне посвідчення за інвалідністю.

"Ми почали з Пенсійного фонду, бо саме там зібрана найбільша кількість потрібних користувачів. Ми вже уклали договір на інформаційний обмін із Міністерством соціальної політики, й воно буде передавати нам дані, й дуже скоро онлайн-відстрочка буде доступна для всіх людей з інвалідністю", – додала посадовиця.