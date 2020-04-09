Минцифра показало карту Украины с нарушителями режима самоизоляции на 14 суток

В Министерстве цифровой трансформации показали фото карты, где видно несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые приехали из стран со вспышками коронавируса. Скрин в Facebook выложил глава ведомства Михаил Федоров.
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Были определены населенные пункты с людьми, которые вернулись из-за границы и меньше других придерживались карантинного правила самоизоляции на 14 дней после приезда.
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Оранжевый цвет на карте - 50-200 людей не придерживались карантина, красный - более 200. В крупных городах берутся данные на площади 500×500 метров.
Эта карта плюс-минус коррелирует с картой LIGA.net о случаях заболевания в стране:
Карта для Совета нацбезопасности (у которого есть и другая карта) и Минздрава создана на основе данных от операторов мобильной связи о более чем 500 000 человек: это абоненты, которые с 17 марта вернулись в Украину оттуда, где эпидемия. Ссылку на нее министр не дал - только этот скрин выше посредственного качества.
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Собирается информация о:
- количестве лиц в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
- странах и каналах возвращения людей;
- количестве тех, кто не соблюдает карантин (более n% дней со дня возвращения);
- суммарном количестве других людей, с которыми контактировали нарушители.
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