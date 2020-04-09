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Коронавирус поражает легкие даже у бессимптомных больных: исследование и фото

Коронавирус поражает легкие даже у бессимптомных больных: исследование и фото - Фото
Фото: ЕРА
09.04.2020, 09:45

Авторы исследования проверили более сотни заболевших пассажиров лайнера Diamond Princess: у 41 из 76 бессимптомных замечены изменения в легких

Поражения легких наблюдаются даже у тех, кто бессимптомно переболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом пишут медики Токийского университета в публикации Радиологического общества США.

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Выборка исследования – 104 случая у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, из которых 76 были бессимптомными.

У 41 пациента из бессимптомных были помутнения на компьютерной томограмме (КТ) легких.

У 28 человек заболевание COVID-19 шло с характерными симптомами: среди таких поражения легких зафиксировано у 22 пациентов.

Поражения легких у бессимптомных больных:

Возраст пациентов в исследовании – от 25 до 93 лет. Это 54 мужчины средним возрастом 60 лет и 50 женщин (в среднем 63 года). Наиболее частыми симптомами при поступлении были кашель (20 случаев), лихорадка (11) и усталость (10).

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Симптоматические случаи показали непрозрачность легких и нарушения дыхательных путей на КТ чаще, чем бессимптомные. Степень тяжести поражений была выше у тех, кто с симптомами, особенно в нижних долях легких.

Фото и таблица: rsna.org

"Это исследование подтвердило высокую частоту субклинических изменений в случаях с COVID-19. По сравнению с симптоматическими случаями бессимптомные случаи показали преобладание GGO над консолидацией, и наоборот", - пишут авторы.

СПРАВКА. GGO (симптом матового стекла) - симптом, отражающий патологические изменения в легочной ткани на уровне альвеол; визуализируется на КТ как туманное, матовое снижение прозрачности легочной ткани.

Легочная консолидация - уплотнение легочной ткани за счет заполнения альвеол жидкостью.

На круизном лайнере Diamond Princess были 3711 пассажиров, у 712 из них диагностировали коронавирус, 12 человек умерли.

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Евгений Пилипенко
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