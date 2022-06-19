Минус 250 оккупантов. Армия РФ вчера больше всего теряла под Бахмутом и Запорожьем: сводка

Силы обороны Украины вчера уничтожили 250 российских военных. Армия РФ потеряла 33 600 военных с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера россияне наибольшие потери несли на Запорожском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 19 июня армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано,

танков – 1468 (+3),

боевых бронированных машин – 3577 (+4),

артиллерийских систем – 745 (+6),

РСЗО – 235 (+2),

средств ПВО – 98 (0),

самолетов – 216 (0),

вертолетов – 181 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатых ракет – 130 (+1),

кораблей/катеров – 14 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2523 (+10),

спецтехники – 55 (0).

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Марк Сировой

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