Минус 250 оккупантов. Армия РФ вчера больше всего теряла под Бахмутом и Запорожьем: сводка
Силы обороны Украины вчера уничтожили 250 российских военных. Армия РФ потеряла 33 600 военных с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера россияне наибольшие потери несли на Запорожском и Бахмутском направлениях. С 24 февраля по 19 июня армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано,
танков – 1468 (+3),
боевых бронированных машин – 3577 (+4),
артиллерийских систем – 745 (+6),
РСЗО – 235 (+2),
средств ПВО – 98 (0),
самолетов – 216 (0),
вертолетов – 181 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
крылатых ракет – 130 (+1),
кораблей/катеров – 14 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2523 (+10),
спецтехники – 55 (0).
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