Минус 43 оккупанта, танки, артсистемы и вертолет: сегодняшние потери россиян на востоке

Украинские силы обороны сегодня отбили на Донбассе семь атак российских оккупантов. На двух локациях продолжаются бои, сообщает группировка Объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня семь атак врага. На двух локациях продолжаются бои", – сказано в сообщении.

За сутки украинские военнослужащие на Донбассе уничтожили четыре вражеских танка, три артсистемы, восемь боевых бронемашин и три единицы автомобильной техники. Также на Донбассе был сбит боевой вертолет Ка-52 и беспилотник оккупантов.

В штабе сообщают, что вдоль всей линии фронта на Донбассе оккупанты применяют боевую авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы, наносят ракетно-бомбовые удары. За сутки оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов на Донбассе и разрушили или повредили 41 объект. Погибли семь мирных жителей.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что за сегодняшний день украинские военнослужащие в этой зоне ответственности уничтожили 43 оккупанта, один вертолет и два артиллерийских тяжелых тягача.

В сегодняшней вечерней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты возобновили наступление на Лиманском направлении и несут там большие потери.

Также оккупанты ведут штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки, где тоже несут значительные потери в живой силе и технике.

Читайте также: Сводка потерь России. Больше всего оккупантов украинские силы уничтожили под Бахмутом

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.