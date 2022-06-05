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Минус 43 оккупанта, танки, артсистемы и вертолет: сегодняшние потери россиян на востоке

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 22:17
Минус 43 оккупанта, танки, артсистемы и вертолет: сегодняшние потери россиян на востоке - Фото
Уничтоженная техника армии РФ в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские силы обороны сегодня отбили на Донбассе семь атак российских оккупантов. На двух локациях продолжаются бои, сообщает группировка Объединенных сил. 

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"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня семь атак врага. На двух локациях продолжаются бои", – сказано в сообщении.

За сутки украинские военнослужащие на Донбассе уничтожили четыре вражеских танка, три артсистемы, восемь боевых бронемашин и три единицы автомобильной техники. Также на Донбассе был сбит боевой вертолет Ка-52 и беспилотник оккупантов.

В штабе сообщают, что вдоль всей линии фронта на Донбассе оккупанты применяют боевую авиацию, РСЗО, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы, наносят ракетно-бомбовые удары. За сутки оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов на Донбассе и разрушили или повредили 41 объект. Погибли семь мирных жителей.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщила, что за сегодняшний день украинские военнослужащие в этой зоне ответственности уничтожили 43 оккупанта, один вертолет и два артиллерийских тяжелых тягача.

  • В сегодняшней вечерней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты возобновили наступление на Лиманском направлении и несут там большие потери. 
  • Также оккупанты ведут штурмовые действия в районах Белогоровки и Николаевки, где тоже несут значительные потери в живой силе и технике.

Читайте также: Сводка потерь России. Больше всего оккупантов украинские силы уничтожили под Бахмутом

Оксана Житнюк
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оос Донбасс потери
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