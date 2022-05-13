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Мир не волнует мнение варваров: в ОП отреагировали на нежелание РФ видеть Украину в ЕС

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 01:16
Мир не волнует мнение варваров: в ОП отреагировали на нежелание РФ видеть Украину в ЕС - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал классическим лицемерием заявление России, что теперь она категорически против вступления Украины в Евросоюз. 

"Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против НАТО, но не ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров", – написал Подоляк в Twitter. 

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Реакция ОП вызвана заявлением постоянного представителя России в ООН Дмитрия Полянского, что позиция России по вступлению Украины в ЕС стала похожа на позицию по вступлению в НАТО. Иными словами – категорически против. 

Полянский в интервью британской UnHerd News, уточнил, что членство Украины в ЕС больше не может быть частью какого-либо мирного договора.  

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Роман Брыль
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вступление в ЕС евросоюз офис президента михаил подоляк
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