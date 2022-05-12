Заявку на вступление Украины в Евросоюз планируют рассмотреть в июне – The Gardian

В июне могут рассмотреть заявку на вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил представитель МИД Франции, пишет The Gardian.

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Уточняется, что в следующем месяце страны ЕС планируют оценить перспективу членства Украины.

Европейская комиссия будет рассматривать заявление Украины о вступлении в ЕС. Его намерены "обсуждать на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне".

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС опубликует мнение о присоединении Украины к блоку в следующем месяце.

9 апреля Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала в Киеве президенту Владимиру Зеленскому опросник для формального начала процедуры вступления.

18 апреля Зеленский передал послу ЕС Матти Маасикасу заполненную первую часть опросника.

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Яна Катасонова

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