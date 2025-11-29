Мирный план. Россияне могут использовать против Украины пункт о "воссоединении семей" – объяснение

На самом деле никто не знает, что может скрываться за программой воссоединения семей в їплане США, заявила глава Медиаинициативы за права человека

Иллюстративное фото: Depositphotos

Россия может использовать против Украины даже пункт о воссоединении семей, содержащийся в мирном плане Соединенных Штатов. О проблемах с этим положением документа для текста LIGA.net рассказали глава Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко и юридический советник Amnesty International Ukraine Сулейман Мамутов.

По наименее противоречивому пункту всех редакций мирного плана США, должен быть создан специальный гуманитарный комитет. Среди его задач – внедрение программы так называемого воссоединения семей.

"Однако на самом деле никто не знает, что за этим может скрываться", – отметила Катриченко.

Международное право не имеет унифицированного определения понятия семья – основные источники лишь устанавливают, что она является естественным и фундаментальным элементом общества, но ее определение может зависеть от правовой системы государства, пояснил LIGA.net Мамутов.

Он отметил, что в международном праве нельзя сужать понятие "семьи" до прямых родственников: все устойчивые родственные или социальные связи, нарушенные войной, – это разъединенная семья.

А юридическая неопределенность является идеальной почвой для политических маневров и манипуляций, поскольку толковать "воссоединение семей" можно как угодно, добавил юридический советник.

"Избежать гуманитарного вопроса действительно невозможно. Ведь речь идет о тысячах гражданских заложников, судьбы которых неизвестны, и о семьях, разорванных фильтрацией и депортацией. Но даже этот пункт может быть использован россиянами против Украины", – говорится в публикации LIGA.net.