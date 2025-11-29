Мирный план. Россияне могут использовать против Украины пункт о "воссоединении семей" – объяснение
Россия может использовать против Украины даже пункт о воссоединении семей, содержащийся в мирном плане Соединенных Штатов. О проблемах с этим положением документа для текста LIGA.net рассказали глава Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко и юридический советник Amnesty International Ukraine Сулейман Мамутов.
По наименее противоречивому пункту всех редакций мирного плана США, должен быть создан специальный гуманитарный комитет. Среди его задач – внедрение программы так называемого воссоединения семей.
"Однако на самом деле никто не знает, что за этим может скрываться", – отметила Катриченко.
Международное право не имеет унифицированного определения понятия семья – основные источники лишь устанавливают, что она является естественным и фундаментальным элементом общества, но ее определение может зависеть от правовой системы государства, пояснил LIGA.net Мамутов.
Он отметил, что в международном праве нельзя сужать понятие "семьи" до прямых родственников: все устойчивые родственные или социальные связи, нарушенные войной, – это разъединенная семья.
А юридическая неопределенность является идеальной почвой для политических маневров и манипуляций, поскольку толковать "воссоединение семей" можно как угодно, добавил юридический советник.
"Избежать гуманитарного вопроса действительно невозможно. Ведь речь идет о тысячах гражданских заложников, судьбы которых неизвестны, и о семьях, разорванных фильтрацией и депортацией. Но даже этот пункт может быть использован россиянами против Украины", – говорится в публикации LIGA.net.
- Россияне вывезли из Украины по меньшей мере 20 000 детей, удалось вернуть только 1400. Около 1,6 млн украинских детей до сих пор живут на временно оккупированных территориях Украины. Подробнее о ситуации с пунктом о "воссоединении семей" в американском мирном плане читайте в тексте LIGA.net.
Комментарии (0)