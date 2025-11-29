Мирный план. Россияне могут использовать против Украины пункт о "воссоединении семей" – объяснение
Иллюстративное фото: Depositphotos

Россия может использовать против Украины даже пункт о воссоединении семей, содержащийся в мирном плане Соединенных Штатов. О проблемах с этим положением документа для текста LIGA.net рассказали глава Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко и юридический советник Amnesty International Ukraine Сулейман Мамутов.

По наименее противоречивому пункту всех редакций мирного плана США, должен быть создан специальный гуманитарный комитет. Среди его задач – внедрение программы так называемого воссоединения семей.

Читайте также
Спекуляция на детях. Как самый гуманный пункт "мирного" плана может сыграть против Украины

"Однако на самом деле никто не знает, что за этим может скрываться", – отметила Катриченко.

Международное право не имеет унифицированного определения понятия семья – основные источники лишь устанавливают, что она является естественным и фундаментальным элементом общества, но ее определение может зависеть от правовой системы государства, пояснил LIGA.net Мамутов.

Он отметил, что в международном праве нельзя сужать понятие "семьи" до прямых родственников: все устойчивые родственные или социальные связи, нарушенные войной, – это разъединенная семья.

А юридическая неопределенность является идеальной почвой для политических маневров и манипуляций, поскольку толковать "воссоединение семей" можно как угодно, добавил юридический советник.

"Избежать гуманитарного вопроса действительно невозможно. Ведь речь идет о тысячах гражданских заложников, судьбы которых неизвестны, и о семьях, разорванных фильтрацией и депортацией. Но даже этот пункт может быть использован россиянами против Украины", – говорится в публикации LIGA.net.

  • Россияне вывезли из Украины по меньшей мере 20 000 детей, удалось вернуть только 1400. Около 1,6 млн украинских детей до сих пор живут на временно оккупированных территориях Украины. Подробнее о ситуации с пунктом о "воссоединении семей" в американском мирном плане читайте в тексте LIGA.net.
мирный планвоссоединение семей