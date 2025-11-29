Мирний план. Росіяни можуть використати проти України пункт про "возз'єднання сімей" – пояснення

Насправді ніхто не знає, що може ховатись за програмою возз'єднання сімей у новому мирному плані США, заявила LIGA.net глава Медіаініціативи за права людини

Ілюстративне фото: Depositphotos

Росія може використати проти України навіть пункт про возз'єднання сімей, що міститься у мирному плані Сполучених Штатів. Про проблеми з цим положенням для тексту LIGA.net розповіли глава Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко та юридичний радник Amnesty International Ukraine Сулейман Мамутов.

За найменш суперечливим пунктом усіх редакцій мирного плану США, має бути створено спеціальний гуманітарний комітет. Серед його задач – запровадження програми так званого возз'єднання сімей.

"Однак насправді ніхто не знає, що за цим може ховатись", – зауважила Катриченко.

Міжнародне право не має уніфікованого визначення поняття сім'я – основні джерела лише встановлюють, що вона є природним й фундаментальним елементом суспільства, але її визначення може залежати від правової системи держави, пояснив LIGA.net Мамутов.

Він зауважив, що у міжнародному праві не можна звужувати поняття "сім’ї" до прямих родичів: усі стійкі родинні або соціальні зв'язки, порушені війною, – це роз'єднана сім'я.

А юридична невизначеність є ідеальним ґрунтом для політичних маневрів та маніпуляцій, оскільки тлумачити "возз’єднання сімей" можна як завгодно, додав юридичний радник.

"Уникнути гуманітарного питання справді неможливо. Адже йдеться про тисячі цивільних заручників, долі яких невідомі, і про сім’ї, розірвані фільтрацією та депортацією. Але навіть цей пункт може бути використаний росіянами проти України", – йдеться у публікації LIGA.net.