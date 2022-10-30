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Мировая продовольственная безопасность не должна быть заложником Путина – Бербок

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 16:06
Мировая продовольственная безопасность не должна быть заложником Путина – Бербок - Фото
Анналена Бербок (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Кремль вернуться к выполнению его обязательств в рамках соглашения об экспорте украинского зерна по Черному морю. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Бербок сказала журналистам, что "миллионы в мире голодают, а Россия снова угрожает безопасности судов с зерном".

Министр заявила, что "возможность семей в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой следующий обед не должна зависеть от военных планов Кремля".

Бербок напомнила, что сейчас десятки судов, вывозящих зерно из Украины в другие страны, находятся в пути, и призвала Россию "не ставить под угрозу безопасность этих судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом".

Ранее сегодня МИД Польши заявил, что односторонняя приостановка участия России в зерновом соглашении говорит о неспособности Кремля соблюдать какие бы то ни было соглашения. 

Читайте также: Что дала Украине "зерновое соглашение" и какие последствия несет выход из нее России

Сергій Бережний
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продовольственный кризис Германия Анналена Бербок зерновой коридор зерновое соглашение
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