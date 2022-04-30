Мировые лидеры обращаются к Путину по Мариуполю, но Россия это игнорирует – Подоляк

Мировые лидеры обращаются к российскому диктатору Владимиру Путину по вопросу организации гуманитарного коридора из блокадного Мариуполя, но РФ эти призывы игнорирует, хочет уничтожить город и полк Нацгвардии "Азов". Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает пресс-служба Слуги народа.

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По его словам, президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли с организацией гумкоридора из Мариуполя.

"Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул: россияне демонстрируют абсолютную закрытость и неготовность идти хотя бы на какие-то уступки с гуманистической точки зрения. Для РФ символично уничтожить Мариуполь и Азов, считает Подоляк.

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"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения Азовстали. Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – сказал он.

Однако Подоляк заверил: украинское руководство не бросает попыток договориться о спасении людей из Мариуполя, а в мире есть достаточно смелых людей и лидеров, которые готовы стать посредниками по Мариуполю.

Мариуполь почти два месяца находится в блокаде и под постоянными обстрелами войск РФ, город практически полностью разрушен. По словам президента Зеленского, пока нет возможности разблокировать город военным путем.

Украинские защитники сосредоточены в районе завода Азовсталь, там же прячутся от обстрелов сотни мирных жителей.

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Марк Сировой

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