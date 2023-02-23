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Миссия рассекречена: Дуда наградил саперов, которые чистили российские минные поля – фото

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 15:44
Миссия рассекречена: Дуда наградил саперов, которые чистили российские минные поля – фото - Фото
Анджей Дуда вручает награды польским полицейским саперам (Фото - Twitter Polska Policja)

Президент Польши Анджей Дуда принял участие в награждении участников секретной миссии, которые помогали разминировать освобожденные от оккупации территории Украины. Об этом пишет PAP.

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Дуда выразил благодарность участникам секретной миссии полиции Польши, которые в течение почти пяти месяцев помогали проводить разминирование в деоккупированных регионах Украины.

Анджей Дуда вручает награды польским полицейским саперам (Фото – Twitter Polska Policja)

Обращаясь к саперам, Дуда сказал, что миссия специального контингента полиции в Украине была "прекрасным поступком Польши, который был сделан вашими руками, вашим героизмом и вашей преданностью службе, и который украинцы никогда не забудут".

Президент Польши подчеркнул, что участники миссии шли на "двойной и даже тройной риск", поскольку они работали не просто с взрывоопасными предметами, но и со специально расставленными минами-ловушками, да еще и в зонах, где сохранялась угроза обстрелов. 

Фото – Twitter Polska Policja

Фото – Twitter Polska Policja

Фото – Twitter Polska Policja
  • В ноябре 2022 года стало известно, что украинских военных будут учить одни из лучших в мире специалистов по разминированию – саперы из Камбоджи.
  • В декабре в США завили, что намерены к весне 2023 года сформировать и профинансировать работу 100 команд для разминирования в Украине. 
Сергій Бережний
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полиция польша мины анджей дуда разминирование саперы
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