Польские полицейские пять месяцев тайно разминировали Киевскую область

В течение пяти месяцев в Украине проводилась секретная миссия польской полиции. 98 полицейских разминировали украинские территории, освобожденные от российских оккупантов, передает Wirtualna Polska.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщает издание, его редакция знала о секретной миссии, но долгое время ради безопасности участников не сообщало о ней, пока не было получено официальное подтверждение от Главного управления полиции, что все полицейские Польши пересекли границу и уже находятся в безопасности на территории страны.

Миссия началась после того, как в 2022 году Украина обратилась к членам полицейской оперативной группы, объединяющей специальные антитеррористические подразделения Европейского Союза ATLAS.

Запрос касался направления саперов на украинские территории, из которых были изгнаны российские оккупанты и куда опасно было вернуться из-за того, что они были заминированы.

Как отмечает издание, польские пиротехники — единственные, кто мог помочь украинцам с этим вопросом, поскольку в Украине нет достаточного количества саперов для оперативного выполнения этой задачи.

Также задачу не могли віполнить и военные саперы из стран НАТО, поскольку это было бы расценено Россией как провокация.

Среди всех участников ATLAS откликнулась только Польша, другие страны аргументировали отказ тем, что миссия в охваченной войной стране опасна.



Летом 2022 года решением Министра внутренних дел и администрации был создан Гуманитарный контингент полиции в составе офицеров Отдельного контртеррористического подразделения полиции. В Украину ехали только добровольцы.

В начале октября, как сообщает издание, 98 полицейских пересекли границу с Украиной.

Польские саперы работали в Киевской области. Одной из первых задач пиротехников была расчистка территории одного из аэропортов под Киевом.

Поляки убрали в общей сложности 2000 опасных предметов. Кроме того, они очистили дороги и поля от противотанковых и противопехотных мин. За почти пять месяцев работы ни один из польских полицейских не пострадал.

В последние недели в штаб-квартире полиции было принято решение о прекращении миссии.

22 февраля 2023 года Польша дала старт строительству первой в стране атомной электростанции.

Читайте также: Пока Байден был в Украине, самолеты-разведчики США наблюдали за Киевом из Польши – АР

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.