Митинг в Тбилиси. Грузины обвиняют власть в провале евроинтеграции — фото

В Тбилиси десятки тысяч человек вышли на митинг перед зданием парламента в поддержку членства в Евросоюзе и против действующего правительства. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Люди не довольны деятельностью правительства и считают, что оно не приложило достаточных усилий для сближения Грузии и ЕС.

Организаторы протестного митинга, движение Позор, потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили "в течение недели".

В заявлении организации говорится: "Какие бы обещания ни давало правительство, мы не верим, что оно будет верным своему слову, ведь годами оно доказывало свою верность только олигарху".

Лидер движения Шота Дигмелашвили заявил, что на следующей неделе движение переместится в регионы, а еще через неделю все "вместе двинутся в Тбилиси". По его словам, протест не разойдется, пока не добьется своей цели.

"Если Бидзина Иванишвили (грузинский олигарх, глава правящей партии Грузинская мечта. – Прим. ред.) лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет в еще больше <…> 3 июля мы приедем со всех городов, сел и придем к парламенту в Тбилиси. Мы не уйдем, пока олигархия не распадется", — заявил Дигмелашвили.

К участникам митинга также обратился президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил грузин, сражающихся на войне в Украине, и заявил, что Украина поможет Грузии получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

СПРАВКА. Власть в Грузии поддерживается олигархом Бидзиной Иванишвили. Состояние он создал в России в 1990-х годах. Имеет российское и французское гражданство.

9 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести персональные санкции "за связи с Кремлем" в отношении Бидзины Иванишвили.

23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия, подавшая заявку вместе с Украиной, пока такой статус не получила, но ЕС подтвердил ее европейскую перспективу.

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Мария Макуха

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