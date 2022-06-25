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Митинг в Тбилиси. Грузины обвиняют власть в провале евроинтеграции — фото

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 10:32
Митинг в Тбилиси. Грузины обвиняют власть в провале евроинтеграции — фото - Фото
Митинг в Тбилиси 24.06.2022 (Фото - ЕРА)

В Тбилиси десятки тысяч человек вышли на митинг перед зданием парламента в поддержку членства в Евросоюзе и против действующего правительства. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Люди не довольны деятельностью правительства и считают, что оно не приложило достаточных усилий для сближения Грузии и ЕС.

Митинг в Тбилиси 24.06.2022 (Фото – ЕРА)

Организаторы протестного митинга, движение Позор, потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили "в течение недели".

В заявлении организации говорится: "Какие бы обещания ни давало правительство, мы не верим, что оно будет верным своему слову, ведь годами оно доказывало свою верность только олигарху".

Митинг в Тбилиси 24.06.2022 (Фото – ЕРА)

Лидер движения Шота Дигмелашвили заявил, что на следующей неделе движение переместится в регионы, а еще через неделю все "вместе двинутся в Тбилиси". По его словам, протест не разойдется, пока не добьется своей цели.

 "Если Бидзина Иванишвили (грузинский олигарх, глава правящей партии Грузинская мечта. – Прим. ред.) лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет в еще больше <…> 3 июля мы приедем со всех городов, сел и придем к парламенту в Тбилиси. Мы не уйдем, пока олигархия не распадется", — заявил Дигмелашвили.

Митинг в Тбилиси 24.06.2022 (Фото – ЕРА)

К участникам митинга также обратился президент Владимир Зеленский. Он поблагодарил грузин, сражающихся на войне в Украине, и заявил, что Украина поможет Грузии получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

СПРАВКА. Власть в Грузии поддерживается олигархом Бидзиной Иванишвили. Состояние он создал в России в 1990-х годах. Имеет российское и французское гражданство.
  • 9 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести персональные санкции "за связи с Кремлем" в отношении Бидзины Иванишвили.
  • 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Грузия, подавшая заявку вместе с Украиной, пока такой статус не получила, но ЕС подтвердил ее европейскую перспективу.

Читайте также: Премьер Грузии: Статус кандидата в ЕС полагается нам, а затем уже Украине

Мария Макуха
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протест Бидзина Иванишвили﻿ Грузия митинг тбилиси евроинтеграция Ираклий Гарибашвили Шота Дигмелашвили
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