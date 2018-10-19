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19.10.2018, 00:39

Запорожский митрополит УПЦ МП о Варфоломее: Они никто, однозначно

Запорожский митрополит УПЦ МП о Варфоломее: Они никто, однозначно - Фото
Митрополит УПЦ МП Запорожский Лука (фото - gorod-m.zp.ua)

Священнослужитель сообщил, что для него Константинопольского патриархата не существует

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Митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской православной церкви Московского патриархата Лука заявил, что поддерживает разрыв Русской православной церкви со Вселенским патриархатом. Об этом он сообщил в интервью BBC-Украина.

Также митрополит считает последователей УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви "безблагодатными людьми", а всех, кого будут крестить после 11 октября в церквях Вселенского патриархата, "некрещенными". Что касается экзархов Вселенского патриархата, то их священнослужитель назвал "коммивояжерами, ворами и бандитами".

"Своими действиями 11 октября Константинопольский патриархат себя фактически самораспустил ... Для меня Константинопольского патриархата не существует", - заявил он.

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12 октября 2018 года Вселенский патриархат после заседания синода в Стамбуле заявил, что патриарх Варфоломей продолжает процедуру предоставления томоса об автокефалии УПЦ. Была снята анафема предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария. Решено, что Киевская митрополия была передана Московской патриархии незаконно, и теперь вернется в ведение Константинополя. РПЦ приняла решение  разорвать евхаристическое общение со Вселенским патриархатом.

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Теги: упц мп, автокефалия, вселенский патриархат, митрополит лука
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