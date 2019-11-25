Мнения украинцев об однопартийном большинстве разделились - опрос

Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мнения украинцев об однопартийном большинстве в Верховной Раде разделились почти поровну. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с КМИС.

Создание монобольшинства из-за того, что оно обеспечивает быстрое и эффективное принятие законов, поддерживают 22,3% опрошенных. Еще 17,4% поддерживают создание монобольшинства, потому что это позволяет выполнять предвыборные обещания.

В то же время, 22% не поддерживают однопартийное большинство, поскольку оно может принимать в том числе и незаконные решения, еще 18,2% опасаются пренебрежения демократическими процедурами.

Таким образом, 39,7% в целом поддержали создание монобольшинства, 40,2% - не поддержали, разница находится в пределах погрешности выборки. 20% затруднились с ответом на вопрос.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2041 человек, теоретическая ошибка выборки - не более 2,3%.

В сентябре больше половины украинцев видели у создания монобольшинства позитивные последствия.

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