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Мнения украинцев об однопартийном большинстве разделились - опрос

Мнения украинцев об однопартийном большинстве разделились - опрос - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.11.2019, 12:22

Опасения вызывают возможная незаконность решений и пренебрежение демократическими процедурами

Мнения украинцев об однопартийном большинстве в Верховной Раде разделились почти поровну. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом Демократические инициативы совместно с КМИС.

Создание монобольшинства из-за того, что оно обеспечивает быстрое и эффективное принятие законов, поддерживают 22,3% опрошенных. Еще 17,4% поддерживают создание монобольшинства, потому что это позволяет выполнять предвыборные обещания.

В то же время, 22% не поддерживают однопартийное большинство, поскольку оно может принимать в том числе и незаконные решения, еще 18,2% опасаются пренебрежения демократическими процедурами.

Таким образом, 39,7% в целом поддержали создание монобольшинства, 40,2% - не поддержали, разница находится в пределах погрешности выборки. 20% затруднились с ответом на вопрос.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 2041 человек, теоретическая ошибка выборки - не более 2,3%.

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