МО и таможня обнаружили, что ВСУ не получили гуманитарной помощи более чем на 170 млн

Минобороны направило соответствующие сообщения правоохранителям, чтобы те оценили неправомерность действий отдельных чиновников

Иллюстративное фото: ГТС

Министерство обороны и Государственная таможенная служба установили, что военные не получили гуманитарную помощь более чем на 170 млн грн. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

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С марта по июль 2024 года Минобороны и ГТС обнаружили "потенциальные риски незаконного использования гуманитарной помощи" на 171,78 млн грн – это стало известно по результатам внутреннего аудита.

По данным Гостаможслужбы, для нужд ВСУ через таможенный контроль прошли:

→ 424 единицы транспортных средств;

→ 476.23 тонн товаров разных наименований без указания стоимости;

→ 6.2 тонны продуктов питания и пластиковых гранул.

Однако в этом ведомстве не смогли подтвердить, что военные подразделения получили эти вещи – и Минобороны направило соответствующие сообщения правоохранителям, чтобы те оценили неправомерность действий отдельных чиновников.

Речь идет о признаках незаконного обогащения, присвоения имущества и злоупотребления служебным положением – и по этим фактам продолжается расследование, заявляет Минобороны.

Ранее Минобороны обнаружило незаконную регистрацию права частной собственности на храм на территории воинской части в Киеве: он принадлежал организации, связанной с Московским патриархатом, теперь же здание было передано в Службу военного капелланства ВСУ.

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