В Киеве нашли незаконно присвоенный храм на территории воинской части – отдали капелланам

Иллюстративное фото: АрмияИнформ

Министерство обороны обнаружило незаконную регистрацию права частной собственности на храм на территории воинской части в Киеве: он принадлежал организации, связанной с Московским патриархатом, теперь же здание передали Службе военного капелланства ВСУ. О ситуации сообщило само оборонное ведомство.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Минобороны пишет, что во время внутреннего аудита был обнаружен факт незаконной регистрации права частной собственности на храм на территории столичной воинской части.

Владельцем незаконно зарегистрированного объекта МО называет религиозную организацию, связанную с православной церковью Московского патриархата. Не уточняется, о какой именно организации идет речь.

Как отмечает Минобороны, такие незаконные действия могли привести к утечке информации о перемещении воинских подразделений и техники, а также давали гражданским возможность доступа к военному объекту.

Военное ведомство сообщило, что вместе с Минюстом оперативно устранило это нарушение – теперь храм передан Службе военного капелланства ВСУ, он будет использоваться для удовлетворения духовных и религиозных потребностей военных и их семей.

17 августа представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций заявили, что поддерживают инициативу президента Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности, УПЦ МП.

Читайте также: Епифаний предложил УПЦ Московского патриархата начать диалог о единении без предварительных условий