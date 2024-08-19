У Києві знайшли незаконно привласнений храм на території військової частини – віддали капеланам

Ілюстративне фото: АрміяІнформ

Міністерство оборони виявило незаконну реєстрацію права приватної власності на храм на території військової частини у Києві: він належав організації, пов'язаній з Московським патріархатом, тепер же будівлю передали до Служби військового капеланства ЗСУ. Про ситуацію повідомило саме оборонне відомство.

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Міноборони пише, що під час внутрішнього аудиту виявило факт незаконної реєстрації права приватної власності на храм на території столичної військової частини.

Власником незаконно зареєстрованого об'єкта МО називає релігійну організацію, пов'язану з православною церквою Московського патріархату. Не уточнюється, про яку саме організацію йдеться.

Як зауважує Міноборони, такі незаконні дії могли призвести до витоку інформації про переміщення військових підрозділів та техніки, а також давали цивільним можливість доступу до військового об'єкту.

Військове відомство повідомило, що разом з Мін'юстом оперативно усунуло це порушення – тепер храм передано Службі військового капеланства ЗСУ, він використовуватиметься для задоволення духовних та релігійних потреб військових і їхніх родин.

17 серпня представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій заявили, що підтримують ініціативу президента Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема УПЦ МП.

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