Міноборони та митниця виявили, що військові не отримали гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн

МО скерувало відповідні повідомлення до правоохоронців, аби ті оцінили неправомірність дій окремих чиновників

Ілюстративне фото: ДМС

Міністерство оборони та Державна митна служба встановили, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.

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З березня по липень 2024 року Міноборони та ДМС виявили "потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги" на 171,78 млн грн – це стало відомо за результатами внутрішнього аудиту.

За даними Держмитслужби, для потреб ЗСУ через митний контроль пройшли:

→ 424 одиниці транспортних засобів;

→ 476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;

→ 6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.

Проте у цьому відомстві не змогли підтвердити, що військові підрозділі отримали ці речі – і Міноборони скерувало відповідні повідомлення до правоохоронців, аби ті оцінили неправомірність дій окремих чиновників.

Йдеться про ознаки незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем – і за цими фактами триває розслідування, заявляє Міноборони.

Раніше Міноборони виявило незаконну реєстрацію права приватної власності на храм на території військової частини у Києві: він належав організації, пов'язаній з Московським патріархатом, тепер же будівлю передали до Служби військового капеланства ЗСУ.

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