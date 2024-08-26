Міноборони та митниця виявили, що військові не отримали гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн
Міністерство оборони та Державна митна служба встановили, що військові не отримали гуманітарну допомогу на понад 170 млн грн. Про це йдеться у повідомленні оборонного відомства.
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З березня по липень 2024 року Міноборони та ДМС виявили "потенційні ризики незаконного використання гуманітарної допомоги" на 171,78 млн грн – це стало відомо за результатами внутрішнього аудиту.
За даними Держмитслужби, для потреб ЗСУ через митний контроль пройшли:
→ 424 одиниці транспортних засобів;
→ 476.23 тонн товарів різних найменувань без зазначення вартості;
→ 6.2 тонни продуктів харчування та пластикових гранул.
Проте у цьому відомстві не змогли підтвердити, що військові підрозділі отримали ці речі – і Міноборони скерувало відповідні повідомлення до правоохоронців, аби ті оцінили неправомірність дій окремих чиновників.
Йдеться про ознаки незаконного збагачення, привласнення майна та зловживання службовим становищем – і за цими фактами триває розслідування, заявляє Міноборони.
- Раніше Міноборони виявило незаконну реєстрацію права приватної власності на храм на території військової частини у Києві: він належав організації, пов'язаній з Московським патріархатом, тепер же будівлю передали до Служби військового капеланства ЗСУ.
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