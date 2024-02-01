Мобилизация. Электронный кабинет позволит проще набирать по специальности – Минобороны

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Электронный кабинет военнообязанного позволит значительно проще организовать систему отбора в армию согласно специальности человека и позволит уменьшить количество ошибок по призыву людей, не подлежащих мобилизации. Об этом заявил начальник Управления печати и информации Министерства обороны Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

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"Появление электронного кабинета – очень удобный механизм для всех. Здесь надо понимать, что если мы добились ситуации, когда обновление данных массовое, потому что это можно сделать дома с компьютера, нам тогда гораздо проще организовать систему, когда человек, который имеет специализацию механика-водителя, будет соответствующие задачи выполнять в армии. И это позволит уменьшить количество ошибок, когда человека, не подлежащего призыву, не будут призывать", – пояснил он.

По словам Павлюка, у военнообязанных может существовать определенный страх по поводу обновления данных относительно того, что их "мгновенно заберут в армию". Чиновник отметил, что "мгновенно не заберут", поскольку в Украине значительно больше военнообязанных, чем сейчас нуждаются ВСУ.

"Просто этот процесс станет гораздо более качественным, гораздо более удобным. [...] Сейчас идет война и это долг всех, мы делаем все для того, чтобы процесс присоединения к армии был более удобным, прозрачным, более быстрым, более качественным для войска", – объяснил он.

Также Павлюк сообщил, что согласно новому законопроекту военнообязанные будут иметь 60 дней, чтобы уточнить свои данные: это можно будет сделать как в электронном кабинете, так и офлайн.

Законопроект еще не принят и может изменяться согласно правкам в Верховной Раде. Также его могут отправить правительству на доработку.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Документ в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

По словам заместителя председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, в новой редакции законопроекта остались и добавились нормы, которые "вызывают сомнения в их целесообразности".

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