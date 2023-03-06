Мобилизация и оружие. Россия ведет две информационные кампании против Украины – Минобороны

Замминистра обороны Анна Маляр заявила в понедельник, что Россия сосредоточилась на двух информационных кампаниях против Украины. Одна – дискредитировать ее как получателя оружия, вторая – сорвать процесс мобилизации.

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"Оружие и люди, которые его применяют, – это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель ориентирована на западного потребителя информации, то вторая – на украинского", – написала Маляр в Telegram.

Маляр посоветовала критически оценивать неофициальную информацию о поставках оружия и мобилизации, проверять его правдивость и думать, с какой целью его распространяют.

7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.

16 февраля в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.

6 марта министр обороны Алексей Резников заявил, что план мобилизации, утвержденный в начале большой войны, еще даже не завершен.

Андрій Водяний

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