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Мобилизация и оружие. Россия ведет две информационные кампании против Украины – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 22:18
Мобилизация и оружие. Россия ведет две информационные кампании против Украины – Минобороны - Фото
Фото: Офис президента

Замминистра обороны Анна Маляр заявила в понедельник, что Россия сосредоточилась на двух информационных кампаниях против Украины. Одна – дискредитировать ее как получателя оружия, вторая – сорвать процесс мобилизации.

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"Оружие и люди, которые его применяют, – это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель ориентирована на западного потребителя информации, то вторая – на украинского", – написала Маляр в Telegram.

Маляр посоветовала критически оценивать неофициальную информацию о поставках оружия и мобилизации, проверять его правдивость и думать, с какой целью его распространяют.

Андрій Водяний
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