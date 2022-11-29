Мобилизация. Почти все выехавшие в Финляндию россияне не вернулись в РФ – пограничники

Почти все россияне, приехавшие в Финляндию осенью, когда диктатор РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, не вернулись в Россию в установленные сроки и пытаются прикрыть несанкционированное пребывание в стране фальшивыми штампами. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на пограничников.

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Пограничники Финляндии точно не знают, сколько россиян скрываются на территории страны и во всей шенгенской зоне, но утверждают, что речь идет о тысячах.

По словам пограничников, в самые загруженные дни в Финляндию приезжали около 7000 россиян в сутки и некоторые из них остались в шенгенской зоне без разрешения.

"Россияне также попадали к нам через воздушные границы, не в Финляндию, а в другие шенгенские зоны. Я считаю, что речь идет о тысячах россиян, которые в данный момент находятся здесь", – сказал начальник международного подразделения Пограничной службы Матти Питкянитти.

Сейчас невозможно посчитать, сколько россиян находятся в Финляндии нелегально, так как срок пребывания исчисляется по штампам в паспортах, но их подделывают, чтобы скрыть просрочку.

"Этой осенью количество поддельных паспортных штампов и поддельных видов на жительство, обнаруженных на пунктах пересечения границы в юго-восточной Финляндии, увеличилось в несколько раз", – сказал руководитель отдела расследований Пограничной службы юго-восточной Финляндии Мика Вилкко.

По его словам, большая часть людей, представивших этой осенью поддельные документы, являются выходцами из Северо-Кавказского региона России.

В конце сентября правительство Финляндии приняло решение о закрытии границы для российских туристов.

Финляндия намерена заграждениями из колючей проволоки закрыть от 10% до 20% протяженности границы с РФ (от 130 до 260 км) – преимущественно на участках, которые прилегают к пунктам пересечения границы. На строительство выделяется 139 млн евро.

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Оксана Житнюк

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