UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией на 139 млн евро

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 17:38
Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией на 139 млн евро - Фото
Граница Росии и Финляндии (Фото - EPA)

Финляндия выделяет финансирование в размере 139 млн евро на строительство заграждений на участках границы с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как сообщается, на многих лесных участках граница России и Финляндии, общая длина которой составляет около 1300 км, обозначена только знаками и визуальной разметкой. 

Погранслужба Финляндии сообщила, что намерена заграждениями из колючей проволоки закрыть от 10% до 20% протяженности границы (это составляет от 130 до 260 км) преимущественно на участках, которые прилегают к пунктам пересечения границы.

  • 7 июля 2022 года парламент Финляндии принял закон, который позволяет установить заградительные барьеры на границе с Россией, а также предусматривает строительство дополнительных дорог специально для усиления пограничного контроля в связи с опасениями, что Россия может устроить на границе с Финляндией искусственный миграционный кризис.
  • 17 ноября Финляндия сообщила о выделении 10-го пакета военной помощи Украине, самого большого с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте также: "Когда Россия уйдет". Премьера Финляндии спросили о способе окончания войны – видео

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Финляндия граница с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 