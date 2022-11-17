Финляндия планирует построить заграждения на границе с Россией на 139 млн евро
17.11.2022, 17:38
Граница Росии и Финляндии (Фото - EPA)
Финляндия выделяет финансирование в размере 139 млн евро на строительство заграждений на участках границы с Россией. Об этом сообщает Reuters.
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Как сообщается, на многих лесных участках граница России и Финляндии, общая длина которой составляет около 1300 км, обозначена только знаками и визуальной разметкой.
Погранслужба Финляндии сообщила, что намерена заграждениями из колючей проволоки закрыть от 10% до 20% протяженности границы (это составляет от 130 до 260 км) преимущественно на участках, которые прилегают к пунктам пересечения границы.
- 7 июля 2022 года парламент Финляндии принял закон, который позволяет установить заградительные барьеры на границе с Россией, а также предусматривает строительство дополнительных дорог специально для усиления пограничного контроля в связи с опасениями, что Россия может устроить на границе с Финляндией искусственный миграционный кризис.
- 17 ноября Финляндия сообщила о выделении 10-го пакета военной помощи Украине, самого большого с начала полномасштабного вторжения РФ.
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