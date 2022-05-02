UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мобилизация продолжается в значительно меньшем темпе, вероятно, ее продлят – командование

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 14:08
Мобилизация продолжается в значительно меньшем темпе, вероятно, ее продлят – командование - Фото
Роман Горбач (скриншот)

Количественные и качественные показатели мобилизаций за более чем два месяца полномасштабной войны России против Украины "выполнены на 100%". Об этом рассказал на брифинге начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мобилизация продолжается, но продолжается в значительно меньшем темпе, так как в конце февраля и в начале марта в большой степени была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование в/ч", – сказал он, добавив, что все идет по плану.

Качество мобилизованных, отметил спикер, сравнивая с волнами мобилизации в 2014 году, "высокое": "Это намного более мотивированные люди. Мотивация действительно высока. Да, есть люди, которые уклоняются, но их очень мало и на общую картину они не влияют".

Горбач рассказал, что помимо людей с боевым опытом сейчас мобилизуют людей, которые проходили военную службу или учебные сборы в мирное время.

Читайте также: Всеобщая мобилизация в России: Минобороны не исключает этот сценарий войны против Украины 

Он предположил, что после 24 мая, когда истекает трехмесячный срок всеобщей мобилизации, она будет продолжена. Горбач также объяснил, что мобилизовать будут не только офицеров: "Возможно, нужны будут офицеры, возможно, сержанты, возможно, солдаты".

"Все будет зависеть от ситуации, которая складывается на фронте", – подчеркнул Горбач.

По его словам, нет никакой "принудительной" мобилизации, так как мобилизация – это обязанность, а добровольно можно заключить лишь контракт.

Он уточнил, что у разведки нет данных, что на территории РФ проводится скрытая мобилизация.

  • Cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украине выгодна всеобщая мобилизация в России, назвал три причины.

Читайте также: Гайдай о "мобилизации" в ОРДЛО: Гибнут пачками, больницы забиты ранеными без рук и без ног

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война мобилизация военкомат призыв уклонисты Роман Горбач
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 