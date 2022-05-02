Мобилизация продолжается в значительно меньшем темпе, вероятно, ее продлят – командование

Количественные и качественные показатели мобилизаций за более чем два месяца полномасштабной войны России против Украины "выполнены на 100%". Об этом рассказал на брифинге начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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"Мобилизация продолжается, но продолжается в значительно меньшем темпе, так как в конце февраля и в начале марта в большой степени была укомплектована боевая компонента как ВСУ, так и других сил обороны. Сейчас мы проводим только доукомплектование в/ч", – сказал он, добавив, что все идет по плану.

Качество мобилизованных, отметил спикер, сравнивая с волнами мобилизации в 2014 году, "высокое": "Это намного более мотивированные люди. Мотивация действительно высока. Да, есть люди, которые уклоняются, но их очень мало и на общую картину они не влияют".

Горбач рассказал, что помимо людей с боевым опытом сейчас мобилизуют людей, которые проходили военную службу или учебные сборы в мирное время.

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Он предположил, что после 24 мая, когда истекает трехмесячный срок всеобщей мобилизации, она будет продолжена. Горбач также объяснил, что мобилизовать будут не только офицеров: "Возможно, нужны будут офицеры, возможно, сержанты, возможно, солдаты".

"Все будет зависеть от ситуации, которая складывается на фронте", – подчеркнул Горбач.

По его словам, нет никакой "принудительной" мобилизации, так как мобилизация – это обязанность, а добровольно можно заключить лишь контракт.

Он уточнил, что у разведки нет данных, что на территории РФ проводится скрытая мобилизация.

Cоветник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Украине выгодна всеобщая мобилизация в России, назвал три причины.

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Евгений Пилипенко

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