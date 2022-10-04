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Мобилизация. Россияне формируют пять полков в Казани и тренируют зэков в Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 18:57
Мобилизация. Россияне формируют пять полков в Казани и тренируют зэков в Луганской области - Фото
Российская мобилизация (иллюстративное фото – Telegram Денисовой)

В России и на временно оккупированных территориях Украины продолжается объявленная диктатором РФ Владимиром Путиным мобилизация. Об этом сообщается в вечерней сводке генштаба ВСУ 4 октября.

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По данным Генштаба, казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах Казанского высшего танкового командного училища.

Также Генштаб сообщает, что российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных завербованными заключенными. Так, на временно оккупированной территории Луганской области в так называемых центрах подготовки продолжается обучение зэков для дальнейшей отправки на передовую.

По уточненной информации, 3 октября на юге Украины подтверждено поражение силами обороны до 30 объектов оккупантов.

"Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск", – заявили в Генштабе.

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Оксана Житнюк
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война мобилизация генштаб
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