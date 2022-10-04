Мобилизация. Россияне формируют пять полков в Казани и тренируют зэков в Луганской области

В России и на временно оккупированных территориях Украины продолжается объявленная диктатором РФ Владимиром Путиным мобилизация. Об этом сообщается в вечерней сводке генштаба ВСУ 4 октября.

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По данным Генштаба, казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах Казанского высшего танкового командного училища.

Также Генштаб сообщает, что российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных завербованными заключенными. Так, на временно оккупированной территории Луганской области в так называемых центрах подготовки продолжается обучение зэков для дальнейшей отправки на передовую.

По уточненной информации, 3 октября на юге Украины подтверждено поражение силами обороны до 30 объектов оккупантов.

"Враг деморализован, покидает позиции, отходит на безопасное расстояние, уничтожает запасы боеприпасов, пытается уничтожить мосты и переправы. Все это – с целью замедления темпов наступления наших войск", – заявили в Генштабе.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

По данным Bloomberg, после объявления мобилизации в РФ из страны выехало более 300 000 россиян.

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Оксана Житнюк

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