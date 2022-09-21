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Мобилизация в России – ответ на успехи Украины: президент Чехии Земан

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 16:26
Мобилизация в России – ответ на успехи Украины: президент Чехии Земан - Фото
Милош Земан (Фото - скриншот из видео)

Объявленная в России мобилизация, судя по всему, является прямым следствием недавних военных успехов Украины, считает президент Чехии Милош Земан

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Пресс-секретарь администрации президента Чехии передала журналистам заявление главы государства, в котором говорится, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация, вероятно, является реакцией на достижения Украины на фронте.

Земан также считает, что адекватным ответом на это решение Кремля было бы "увеличение помощи Украине, и не только в военной сфере".

21 сентября Путин выступил с обращением на российских федеральных телеканалах, в котором объявил о начале "частичной" мобилизации в России.

  • Милош Земан, который прежде придерживался пророссийских взглядов, в первый же день полномасштабной войны России против Украины осудил российскую агрессию и выразил Украине поддержку.
  • 2 мая Земан заявил, что "нападение на Украину разрушит Россию экономически и политически, уничтожит ее репутацию".
  • 11 мая Земан официально санкционировал вступление в ряды ВСУ более чем сотни добровольцев из Чехии. 

Читайте также: Земан: Путин думал, что у него вторая армия мира. Сегодня это выглядит смешно

Сергій Бережний
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Милош Земан чехия мобилизация в россии
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