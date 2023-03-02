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Мобилизация в России: СМИ оценили число мобилизованных осенью 2022 года в 527 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 21:00
Мобилизация в России: СМИ оценили число мобилизованных осенью 2022 года в 527 000 человек - Фото
Мобилизованные в России (Скриншот видео)

Обновленная оценка числа мобилизованных в России за активный период мобилизации (сентябрь и октябрь 2022 года) составляет более 527 000 человек. Об это сообщает российское издание Медиазона

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В октябре издание впервые опубликовало собственную оценку масштабов мобилизации на основе изменения числа зарегистрированных браков по регионам РФ.

Мобилизированные россияне получили возможность заключить брак в день обращения в отдел регистрации, а не ждать месяц, как обычно. Многие мужчины решили воспользоваться этой возможностью перед отправкой на войну и узаконить отношения со своими подругами. Это создало неоднородность статистики, которую журналисты сумели проанализировать. 

По обновленным данным ЗАГСов 50 регионов России, в течение сентября и октября 2022 года браки зарегистрировали более 24 тысяч мужчин, получивших повестку (1,42% мужчин-сожителей мобилизационного возраста). В пересчете на все мужское население призывного возраста это дает только для этих регионов РФ оценку числа мобилизованных около 240 000 человек, а по всей России – 527 000.

Издание подчеркивает, что это минимальная оценка, реальное число мобилизованных может быть выше.

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Сергій Бережний
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