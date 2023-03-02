Мобилизация в России: СМИ оценили число мобилизованных осенью 2022 года в 527 000 человек

Обновленная оценка числа мобилизованных в России за активный период мобилизации (сентябрь и октябрь 2022 года) составляет более 527 000 человек. Об это сообщает российское издание Медиазона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В октябре издание впервые опубликовало собственную оценку масштабов мобилизации на основе изменения числа зарегистрированных браков по регионам РФ.

Мобилизированные россияне получили возможность заключить брак в день обращения в отдел регистрации, а не ждать месяц, как обычно. Многие мужчины решили воспользоваться этой возможностью перед отправкой на войну и узаконить отношения со своими подругами. Это создало неоднородность статистики, которую журналисты сумели проанализировать.

По обновленным данным ЗАГСов 50 регионов России, в течение сентября и октября 2022 года браки зарегистрировали более 24 тысяч мужчин, получивших повестку (1,42% мужчин-сожителей мобилизационного возраста). В пересчете на все мужское население призывного возраста это дает только для этих регионов РФ оценку числа мобилизованных около 240 000 человек, а по всей России – 527 000.

Издание подчеркивает, что это минимальная оценка, реальное число мобилизованных может быть выше.

21 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в РФ. По официальной версии, в РФ предполагалось мобилизовать 300 000 человек.

В начале ноября в России продолжали рассылать повестки мужчинам призывного возраста, несмотря на то, что мобилизация к тому времени была уже якобы завершена.

21 февраля сообщалось, что в вузах страны-агрессора идет подготовка к очередной волне мобилизации студентов-очников.

Читайте также: Разбор | "Банк с людьми". Россия хочет увеличить армию до 2 млн: как это влияет на войну в Украине

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.