Мобилизоваться захотели 4300 заключенных, почти 350 уже освобождены
Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что по состоянию на 24 мая 4300 заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение для мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины. 350 из них уже отпустили, сказал он в комментарии New York Times.
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Суды должны одобрить каждую заявку в отдельности, большинство из них уже находятся на рассмотрении.
Малюська считает, что общий потенциал мобилизации заключенных – до 20 000 человек.
"Дефицит солдат и трудности с призывом простых граждан – вот главные причины принятия этого закона", – добавил Малюська.
Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.
Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административное наблюдение командиром воинской части, в которую они попадут.
- 10 мая в Министерстве юстиции заявили, что Украина способна привлечь в Вооруженные силы 10 000-20 000 заключенных и лиц с судимостями.
- 17 мая, накануне вступления в силу закона о мобилизации, президент Зеленский подписал закон о добровольной мобилизации осужденных.