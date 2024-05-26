Мобилизоваться захотели 4300 заключенных, почти 350 уже освобождены

Фото: Министерство юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что по состоянию на 24 мая 4300 заключенных подали заявления на условно-досрочное освобождение для мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины. 350 из них уже отпустили, сказал он в комментарии New York Times.

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Суды должны одобрить каждую заявку в отдельности, большинство из них уже находятся на рассмотрении.

Малюська считает, что общий потенциал мобилизации заключенных – до 20 000 человек.

"Дефицит солдат и трудности с призывом простых граждан – вот главные причины принятия этого закона", – добавил Малюська.

Заключенные, которые захотят мобилизоваться, смогут пойти в армию по решению суда согласно механизму условно-досрочного освобождения. Обязательное условие – до истечения срока их наказания должно оставаться не более трех лет.

Такие мобилизованные будут проходить службу в специальных подразделениях, за ними будет осуществляться административное наблюдение командиром воинской части, в которую они попадут.