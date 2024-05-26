Мобілізуватися захотіли 4300 в'язнів, майже 350 уже звільнили

Фото: Міністерство юстиції

Міністр юстиції Денис Малюська розказав, що станом на 24 травня 4300 в'язнів подали заяви на умовно дострокове звільнення для мобілізації до лав Збройних Сил України. 350 із них уже відпустили, сказав він у коментарі New York Times.

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Суди мають схвалити кожну заявку окремо, більшість із них уже перебувають на розгляді.

Малюська вважає, що загальний потенціал мобілізації в'язнів – до 20 000 осіб.

"Дефіцит солдатів і труднощі з призовом простих громадян — ось головні причини ухвалення цього закону", — додав Малюська.

Ув'язнені, які схочуть мобілізуватися, зможуть піти в армію за рішенням суду згідно з механізмом умовно дострокового звільнення. Обов'язкова умова - до завершення терміну їхнього покарання має лишатися не більше трьох років.

Такі мобілізовані проходитимуть службу в спеціальних підрозділах, за ними здійснюватиметься адміністративний нагляд командиром військової частини, до якої вони потраплять.