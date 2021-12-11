"Может исполниться самый плохой сценарий" — президент Литвы о планах России

Президент США Джо Байден и президент Литвы Гитанас Науседа констатировали наличие большого количества признаков того, что "может исполниться самый плохой сценарий" – военная интервенция России на территорию независимого государства. Разговор между двумя президентами прошел 9 декабря, сообщает Delfi.

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Науседа на пресс-конференции заявил, что страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России и могут рассчитывать на военное подкрепление из США.

"Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными", – сказал Науседа.

По его словам, стороны согласились с тем, что "вероятность российской агрессии очень высока".

"Есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и самый плохой сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы сообща должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", – сказал президент Литвы.

Он убежден, что сдерживание – это лучшее средство, чтобы "уважались права независимых государств".

По словам Науседы, Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает наши силы, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделан ясный посыл агрессивным режимам, что такие действия не останутся без ответа".

"Ответ будет самым жестким, как выразился президент, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким", – сказал Науседа.

Вчера президент Владимир Зеленский сказал, что, по словам Байдена, глава РФ Владимир Путин заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.

Помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины.

Сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил возможную военную эскалацию России против Украины с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Стороны "согласились, что в случае эскалации Москвы необходим решительный ответ".

Вадим Ребрина

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