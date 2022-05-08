"Можно и не говорить". Россия не выйдет на админграницы Донбасса к 9 мая – Арестович

Российская армия не сможет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область к 9 мая. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 73 дня войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"За Попасную сейчас идет драка. Российские пропагандисты успели радостно доложить, что они ее уже взяли. Это немножко не так, на самом деле. 117-е взятие Попасной только на этой неделе... Там тяжелейшие бои идут, поэтому посмотрим, что будет. Рубежное то же самое - они пытаются обойти там, подрезать. Ну и Северодонецк под угрозой серьезной", – сказал Арестович.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что российские военные точно не выполнят поставленную им задачу о выходе к 9 мая на административные границы Донецкой и Луганской областей, советник главы ОП ответил утвердительно.

"Даже Луганскую не получится. Про Донецкую можно и не говорить", – сказал Арестович.

После того, как Россия не смогла оккупировать Украину на 72 часа, путинское военное окружение заявило о новом плане – выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, который должен был быть приурочен к 9 мая. С самого начала " наступления " россиян фиксировалось его "отставание от графика".

Читайте также: "Ночной охотник" долетался. На Донбассе уничтожен Ми-28Н россиян и почти 20 танков: сводка

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.