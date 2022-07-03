МОК инициирует донорскую конференцию для восстановления спортивных объектов Украины

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в воскресенье, 3 июля, приехал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

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"Благодарю президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за решение выделить новый пакет поддержки для украинских олимпийцев. Ценим инициативу по проведению специальной донорской конференции под эгидой МОК ради возобновления спортивной инфраструктуры в Украине", — заявил Зеленский после встречи.

Глава государства рассказал Баху, что с начала полномасштабной войны в Украине погибли 89 спортсменов и тренеров, а 13 оказались в плену.

"Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 – были захвачены и находятся в российском плену", — заявил Зеленский.

Более 100 000 спортсменов не могут тренироваться, а ряд спортивных объектов разрушены.

"Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. Более 100 тысяч украинских спортсменов не имеют возможности сегодня тренироваться. Многие инфраструктуры разрушены. Это крупные объекты спортивной инфраструктуры и объекты на базе наших школ и украинских университетов, на базе спортивных клубов", — отметил Зеленский.

Во время предыдущего приезда Томаса Баха в Украину Зеленский заявил, что Украина хочет провести одну из предстоящих зимних Олимпиад.

Андрей Водяный

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