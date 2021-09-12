"Большая мечта". Глава МОК приветствовал идею Зеленского об Олимпиаде в Украине
Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина хочет провести зимнюю Олимпиаду. Эту инициативу приветствовал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что Зеленский встречался с Бахом в Киеве. Президент заявил, что Украина намерена провести зимние Олимпийские игры. По его словам, в ближайшее время Украина вступит в диалог с МОК и направит делегацию в штаб-квартиру комитета в Лозанне.
В ОП заверяют, что Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".
Также на праздновании 30-летия создания украинского Национального олимпийского комитета, Зеленский заявил, что Украина точно попробует получить право провести Олимпиаду, сообщают в ОП.
"Большая мечта – это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр", – сказал он.
- В июле 2019-го Зеленский распорядился разработать стратегический план, чтобы Украина претендовала на проведение Олимпийских игр.
- В июле 2020-го глава Офиса президента Адрей Ермак заявил, что Украина готовится к участию в конкурсе на проведение Олимпиады.
- В начале 2021-го министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина хочет стать хозяйкой Олимпиады через девять-одиннадцать лет - в 2030 или 2032 году.
Читайте также разбор от LIGA.net: Миллиарды в лед. Зеленский хочет провести зимние Олимпийские игры. Это стоит делать?
Комментарии