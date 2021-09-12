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"Большая мечта". Глава МОК приветствовал идею Зеленского об Олимпиаде в Украине

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 07:30
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба ОП)

Президент Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Украина хочет провести зимнюю Олимпиаду. Эту инициативу приветствовал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, передает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что Зеленский встречался с Бахом в Киеве. Президент заявил, что Украина намерена провести зимние Олимпийские игры. По его словам, в ближайшее время Украина вступит в диалог с МОК и направит делегацию в штаб-квартиру комитета в Лозанне.

В ОП заверяют, что Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Также на праздновании 30-летия создания украинского Национального олимпийского комитета, Зеленский заявил, что Украина точно попробует получить право провести Олимпиаду, сообщают в ОП.

"Большая мечта – это Олимпиада в Украине. И я очень в это верю. Я уверен, что наша великая страна заслуживает стать хозяйкой Олимпийских игр",  – сказал он.

Читайте также разбор от LIGA.netМиллиарды в лед. Зеленский хочет провести зимние Олимпийские игры. Это стоит делать?

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Олимпиада мок томас бах
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