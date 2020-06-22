Молчаливые нардепы. 58 депутатов еще ни разу не выступали в Раде - КИУ

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Половина депутатов монобольшинства практически не выступала в парламенте за девять месяцев работы. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

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КИУ проанализировал статистику выступлений народных депутатов во время пленарных заседаний парламента. Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

По данным КИУ, 58 депутатов в Раде "не сказали ни слова" за девять месяцев работы: ни у трибуны, ни с места.

Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них - ряд депутатов, которые ранее работали в студии Квартал 95.

В частности, Ольга Руденко (менеджер по маркетингу Квартал 95) - ноль выступлений, Александр Кабанов (сценарист) - одно выступление, Максим Ткаченко (руководитель Квартал-Концерт) - три выступления.

Среди "молчаливых" депутатов - претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко, у которого насчитали два выступления.

Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений - у девяти депутатов фракции Оппозиционная платформа - За жизнь: это, в частности, Сергей Левочкин и Юлия Левочкина, Тарас Козак, Вадим Столар.

Также не было выступлений у шести внефракционных депутатов, четверых депутатов группы Доверие, троих депутатов группы За будущее.

Во фракциях Европейская солидарность, Голос, и Батькивщина нет депутатов, которые не выступали в Раде.

"Анализ выступлений на пленарных заседаниях Верховной Рады показывает, что половина депутатов монобольшинства фактически молчит. Причин такой ситуации может быть две. Первая - врожденная застенчивость, что не свойственно для профессии политика. Вторая - неспособность выразить свое мнение, когда депутат не может сформировать свою позицию в сложном процессе законотворчества и предпочитает отмалчивания при рассмотрении важных вопросов или полное отсутствие собственного мнения", - прокомментировал глава КИУ Алексей Кошель.

29 ноября КИУ назвал депутатов, которые почти не голосуют в Раде.

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