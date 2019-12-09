В КИУ назвали самых продуктивных законотворцев в Раде

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Рекордсменом по количеству зарегистрированных законопроектов в Верховной Раде ІХ созыва стал внефракционный депутат Дмитрий Шпенов. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

За 100 дней работы Шпенов внес в парламент 70 проектов законов. Депутаты Михаил Цимбалюк и Андрей Пузийчук из фракции Батькивщина предложил Раде 54 и 47 законопроектов соответственно, также 47 законопроектов внесла Наталия Королевская из фракции ОПЗЖ. По 45 проектов законов предложили Даниил Гетманцев из Слуги народа и Юрий Солод из ОПЗЖ.

КИУ отмечает, что ни одного закона не инициировали 13 депутатов из Слуги народа и девять - из ОПЗЖ.

28 ноября КИУ сообщил , какая фракция больше всего прогуливала заседания Рады.

сообщил 29 ноября в КИУ назвали депутатов, которые почти не голосуют в Раде.

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