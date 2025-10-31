Молдова назначила проевропейского Мунтяну премьер-министром

Обновленный состав Кабмина Молдовы примет присягу 1 ноября, а его первое заседание состоится 5 ноября

Александр Мунтяну (Фото: parlament.md)

Парламент Молдовы 31 октября проголосовал за назначение проевропейского экономиста Александра Мунтяну новым премьер-министром страны. Об этом сообщили на сайте парламента.

Заседание парламента длилось восемь часов, после чего депутаты парламентского большинства партии "Действие и солидарность" проголосовали за нового премьера и его команду. Однако парламентская оппозиция не поддержала новое правительство.

Мунтяну во время выступления призвал депутатов поддержать правительственную программу, ориентированную на экономический рост, эффективность и европейскую интеграцию.

"Проевропейский и демократический стратегический курс не подлежит обсуждению. За него проголосовало большинство граждан Республики Молдова", – сказал он.

Новый состав правительства сохранил ряд бывших министров, также работавших в кабинете министров. Присягу обновленный Кабмин примет 1 ноября около 10:00 в Резиденции президента, а первое заседание назначено на 5 ноября.