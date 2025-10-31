Молдова назначила проевропейского Мунтяну премьер-министром
Парламент Молдовы 31 октября проголосовал за назначение проевропейского экономиста Александра Мунтяну новым премьер-министром страны. Об этом сообщили на сайте парламента.
Заседание парламента длилось восемь часов, после чего депутаты парламентского большинства партии "Действие и солидарность" проголосовали за нового премьера и его команду. Однако парламентская оппозиция не поддержала новое правительство.
Мунтяну во время выступления призвал депутатов поддержать правительственную программу, ориентированную на экономический рост, эффективность и европейскую интеграцию.
"Проевропейский и демократический стратегический курс не подлежит обсуждению. За него проголосовало большинство граждан Республики Молдова", – сказал он.
Новый состав правительства сохранил ряд бывших министров, также работавших в кабинете министров. Присягу обновленный Кабмин примет 1 ноября около 10:00 в Резиденции президента, а первое заседание назначено на 5 ноября.
- В сентябре в Молдове прошли выборы президента. Мая Санду возглавила страну во второй раз, одержав свыше 50% голосов.
- 13 октября предыдущий премьер-министр Молдовы Дорин Речан завершил свой мандат и отказался возглавить новое правительство.
- 24 октября президент Молдовы подписала указ о назначении премьером страны инвестбанкира Мунтяну, длительное время работавшего в Украине.
