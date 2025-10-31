Молдова призначила проєвропейського Мунтяну прем'єр-міністром
Парламент Молдови 31 жовтня проголосував за призначення проєвропейського економіста Олександра Мунтяну новим прем'єр-міністром країни. Про це повідомили на сайті парламенту.
Засідання парламенту тривало вісім годин, після чого депутати парламентської більшості партії "Дія і солідарність" проголосували за нового прем'єра і його команду. Однак парламентська опозиція не підтримала новий уряд.
Мунтяну під час виступу закликав депутатів підтримати урядову програму, орієнтовану на економічне зростання, ефективність і європейську інтеграцію.
"Проєвропейський і демократичний стратегічний курс не підлягає обговоренню. За нього проголосувала більшість громадян Республіки Молдова", – сказав він.
Новий склад уряду зберіг декількох колишніх міністрів, які також працювали в кабінеті міністрів. Присягу оновлений Кабмін складе 1 листопада близько 10:00 у Резиденції президента, а перше засідання призначено на 5 листопада.
- У вересні в Молдові відбулися вибори президента. Мая Санду очолила країну вдруге, отримавши понад 50% голосів.
- 13 жовтня попередній прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан завершив свій мандат і відмовився очолити новий уряд.
- 24 жовтня президентка Молдови підписала указ про призначення прем'єром країни інвестбанкіра Мунтяну, який тривалий час працював в Україні.
