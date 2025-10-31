Молдова призначила проєвропейського Мунтяну прем'єр-міністром

Олександр Мунтяну (Фото: parlament.md)

Парламент Молдови 31 жовтня проголосував за призначення проєвропейського економіста Олександра Мунтяну новим прем'єр-міністром країни. Про це повідомили на сайті парламенту.

Засідання парламенту тривало вісім годин, після чого депутати парламентської більшості партії "Дія і солідарність" проголосували за нового прем'єра і його команду. Однак парламентська опозиція не підтримала новий уряд.

Мунтяну під час виступу закликав депутатів підтримати урядову програму, орієнтовану на економічне зростання, ефективність і європейську інтеграцію.

"Проєвропейський і демократичний стратегічний курс не підлягає обговоренню. За нього проголосувала більшість громадян Республіки Молдова", – сказав він.

Новий склад уряду зберіг декількох колишніх міністрів, які також працювали в кабінеті міністрів. Присягу оновлений Кабмін складе 1 листопада близько 10:00 у Резиденції президента, а перше засідання призначено на 5 листопада.