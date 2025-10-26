Молдова не согласна вступать в Евросоюз с ограниченным правом голоса и без Украины – Санду
Молдова отвергает идею вступать в Евросоюз с ограниченными правами, то есть без права вето. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью радиостанции Rock FM, передает TV8.
"Мы такой вариант не обсуждали. Конечно, мы хотим стать полноправными членами Евросоюза", – подчеркнула президент Молдовы.
Санду отметила, что Молдова находится на этапе, когда нужно начинать следующий раунд переговоров о евроинтеграции. Но этому препятствует Венгрия, которая против вступления Украины в ЕС.
По словам Санду, Украина и Молдова должны продвигаться в вопросе евроинтеграции одновременно, тем самым отвергнув предположения о разделении стран в этом процессе.
"И Молдова, и Украина выполнили свои обязательства, что подтверждено Европейской комиссией. Я очень надеюсь, что в скором времени будет найдено решение, которое позволит обеим странам перейти на следующий этап", – сказала президент.
- 20 октября вице-премьер Качка сообщил, что заявка Украины на членство в Евросоюзе ожидает прорыва в декабре.
- 23 октября Майя Кос заявила LIGA.net, что ЕС готов открыть переговорные кластеры по вступлению Украины в ноябре 2025 года.
