Молдова не согласна вступать в Евросоюз с ограниченным правом голоса и без Украины – Санду

Президент Молдовы заявила, что страна хочет стать полноправным членом ЕС и иметь право вето

Майя Санду (Фото: x.com/sandumaiamd)

Молдова отвергает идею вступать в Евросоюз с ограниченными правами, то есть без права вето. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью радиостанции Rock FM, передает TV8.

"Мы такой вариант не обсуждали. Конечно, мы хотим стать полноправными членами Евросоюза", – подчеркнула президент Молдовы.

Санду отметила, что Молдова находится на этапе, когда нужно начинать следующий раунд переговоров о евроинтеграции. Но этому препятствует Венгрия, которая против вступления Украины в ЕС.

По словам Санду, Украина и Молдова должны продвигаться в вопросе евроинтеграции одновременно, тем самым отвергнув предположения о разделении стран в этом процессе.

"И Молдова, и Украина выполнили свои обязательства, что подтверждено Европейской комиссией. Я очень надеюсь, что в скором времени будет найдено решение, которое позволит обеим странам перейти на следующий этап", – сказала президент.