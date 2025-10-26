Молдова не згодна вступати до Євросоюзу з обмеженим правом голосу і без України – Санду

Президентка Молдови заявила, що країна хоче стати повноправним членом ЄС і мати право вето

Мая Санду (Фото: x.com/sandumaiamd)

Молдова відкидає ідею вступати до Євросоюзу з обмеженими правами, тобто без права вето. Про це заявила президентка країни Мая Санду в інтерв'ю радіостанції Rock FM, передає TV8.

"Ми такий варіант не обговорювали. Звичайно, ми хочемо стати повноправними членами Євросоюзу", – наголосила президентка Молдови.

Санду зазначила, що Молдова перебуває на етапі, коли потрібно розпочинати наступний раунд переговорів щодо євроінтеграції. Але цьому перешкоджає Угорщина, яка проти вступу України до ЄС.

За словами Санду, Україна і Молдова повинні просуватися в питанні євроінтеграції одночасно, тим самим відкинувши припущення про поділ країн у цьому процесі.

"І Молдова, і Україна виконали свої зобов'язання, що підтверджено Європейською комісією. Я дуже сподіваюся, що незабаром буде знайдено рішення, яке дасть змогу обом країнам перейти на наступний етап", – сказала президентка.