UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Молдова обновит сотрудничество с НАТО. Хотят вывода российских войск из Приднестровья

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 15:30
Молдова обновит сотрудничество с НАТО. Хотят вывода российских войск из Приднестровья - Фото
Флаг Молдовы (Фото - pixabay.com)

Правительство Молдовы 19 января намерено рассмотреть план сотрудничества Молдовы и НАТО на 2022-2023 годы. План включает сотрудничество в сфере безопасности и укреплении демократических институтов, участие Молдовы в международных миротворческих операциях и поиск путей решения проблемы Приднестровья, сообщает NewsMaker.md.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

План сотрудничества с НАТО парламент Молдовы впервые принял еще в 2006 году и с тех пор регулярно его обновляет.

Молдова собирается вести политические консультации со странами НАТО по вопросам внешней политики и безопасности, по ситуации в регионе, а также по продвижению реформ.

По проблеме Приднестровья план предусматривает активизацию переговоров в формате "5+2" ,вывод российских войск с территории Молдовы и замену их многонациональной гражданской миссией с международным мандатом.

Армия Молдовы продолжит участие в миротворческой миссии в Косово, а также участие офицеров и военных наблюдателей в миссиях под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ.

В плане предусмотрены меры в рамках борьбы с терроризмом и киберпреступностью.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
миротворческий контингент нато евросоюз сотрудничество Молдова приднестровье
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 