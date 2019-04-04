Молодежь была активнее на выборах, чем в 2014-м - Рейтинг

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В социологической группе Рейтинг проанализировали явку на выборах и сравнили результаты экзит-полов ВРУ-2014 и выборов президента-2019. По сравнению с 2014 годом явка среди молодежи возросла в 1,4 раза. Половина молодежи в возрасте 18-29 лет пришли голосовать 31 марта. Об этом сообщается в Facebook социологов.

Социологи отмечают, что ощутимо выросла явка и среди пенсионеров (в 1,3 раза), прежде всего на востоке и юге страны. В других возрастных группах прирост явки составил 1,1-1,2 раза.

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Рейтинг считает, что интересным является анализ изменения структуры явки по возрасту в разные времена голосования. Пожилые люди активны до 12:00, молодежь - после полудня. Социологи уточняют, что на этих выборах разница не была такой ощутимой, как в 2014 году, а это значит, что прибавилось молодежи, которая голосует утром, а люди старшего возраста стали относительно активнее во второй половине дня голосования. Это еще один признак изменений.

Участие в голосовании 31 марта приняли 18 млн 893 тысячи 879 граждан. К утру 4 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов волеизъявления граждан в первом туре выборов президента.