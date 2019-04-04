Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.04.2019, 19:44

Молодежь была активнее на выборах, чем в 2014-м - Рейтинг

Молодежь была активнее на выборах, чем в 2014-м - Рейтинг - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По сравнению с 2014 годом явка среди молодежи возросла в 1,4 раза, утверждают социологи

Реклама
Реклама

В социологической группе Рейтинг проанализировали явку на выборах и сравнили результаты экзит-полов ВРУ-2014 и выборов президента-2019. По сравнению с 2014 годом явка среди молодежи возросла в 1,4 раза. Половина молодежи в возрасте 18-29 лет пришли голосовать 31 марта. Об этом сообщается в Facebook социологов.

Социологи отмечают, что ощутимо выросла явка и среди пенсионеров (в 1,3 раза), прежде всего на востоке и юге страны. В других возрастных группах прирост явки составил 1,1-1,2 раза.

Реклама

Рейтинг считает, что интересным является анализ изменения структуры явки по возрасту в разные времена голосования. Пожилые люди активны до 12:00, молодежь - после полудня. Социологи уточняют, что на этих выборах разница не была такой ощутимой, как в 2014 году, а это значит, что прибавилось молодежи, которая голосует утром, а люди старшего возраста стали относительно активнее во второй половине дня голосования. Это еще один признак изменений.

Участие в голосовании 31 марта приняли 18 млн 893 тысячи 879 граждан. К утру 4 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов волеизъявления граждан в первом туре выборов президента.

Отправить:
Распечатать:
Теги: рейтинг, выборы-2019, молодежь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 