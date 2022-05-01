Монголия не готова присоединиться к глобальным санкциям против России – Kyodo

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси во время визита в Монголию призвал главу МИД этой страны Батмунх Батцэцэг присоединиться к международному давлению на Россию в ответ на ее агрессию в Украине, однако получил уклончивый ответ, пишет Kyodo.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На встрече в Улан-Баторе Хаяси заявил, что вторжение России в Украину нарушает международное право и расшатывает основы международного порядка, а это диктует необходимость глобальной солидарности.

По данным официальных источников, Батцэцэг "дала объяснения, основанные на позиции Монголии", что, по-видимому, отражает нежелание Улан-Батора присоединиться к жестким санкциям против России.

Батцэцэг также заявила, что "важно добиться немедленного прекращения огня и разрядить напряженную ситуацию в Украине".

Ранее Монголия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждала Россию за вторжение в Украину.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.