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Монголия не готова присоединиться к глобальным санкциям против России – Kyodo

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 16:29
Монголия не готова присоединиться к глобальным санкциям против России – Kyodo - Фото
Батмунх Батцэцэг (Фото - EPA)

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси во время визита в Монголию призвал главу МИД этой страны Батмунх Батцэцэг присоединиться к международному давлению на Россию в ответ на ее агрессию в Украине, однако получил уклончивый ответ, пишет Kyodo.  

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На встрече в Улан-Баторе Хаяси заявил, что вторжение России в Украину нарушает международное право и расшатывает основы международного порядка, а это диктует необходимость глобальной солидарности.

По данным официальных источников, Батцэцэг "дала объяснения, основанные на позиции Монголии", что, по-видимому, отражает нежелание Улан-Батора присоединиться к жестким санкциям против России.

Батцэцэг также заявила, что "важно добиться немедленного прекращения огня и разрядить напряженную ситуацию в Украине".

Ранее Монголия воздержалась при голосовании по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая осуждала Россию за вторжение в Украину.

Сергей Бережной
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