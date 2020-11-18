"Монобольшинство существует". Корниенко исключает создание коалиции в Раде – пока что

Политические противоречия внутри партии "не влияют на общие точки при принятии важных для страны решений", считает глава СН Александр Корниенко

Пока в Верховной Раде существует монобольшинство партии Слуга народа, никакие коалиционные переговоры не нужны. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Никаких коалиционных переговоров пока происходить не может, так как существует монобольшинство - фракция с правом коалиции", – отметил нардеп.

По его словам, несмотря на политические противоречия внутри партии, а также "споры до хрипоты на ток-шоу в телевизионных эфирах", в Слуге народа могут находить общие точки при принятии важных для страны решений.

Корниенко добавил, что в ответственные моменты депутаты СН "могут объединяться и вместе идти дальше".

22 октября 2020 года нардеп СН Никита Потураев заявил, что в случае новых выборов в Раду Слуга народа разделится на несколько политических сил. Также он допустил роспуск парламента.

2 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что готов распустить Раду, если кризис с КСУ перейдет в политический коллапс.

10 ноября глава фракции СН в парламенте Давид Арахамия заявил, что оснований для перевыборов в Раду нет – монобольшинство работает и принимает решения.

Станислав Стороженко

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