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Монобольшинство в Раде отправят учиться общению и работе с людьми

Монобольшинство в Раде отправят учиться общению и работе с людьми - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.02.2020, 16:23

Тренинги будут проводиться на постоянной основе в офисе партии

Депутаты Верховной Рады из фракции Слуга народа будут проходить тренинги, в частности, по коммуникациям и работе с избирателями. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на зампредседятеля фракции Александра Корниенко.

По его словам, сейчас нецелесообразно "вывозить депутатов в дорогие пятизвездочные отели" за государственный счет, и партия себе не может позволить сделать это.

Корниенко рассказал, что учебный центр будет действовать на постоянной основе в офисе партии в КВЦ Парковый, обучение начнется в марте-апреле. Тренинги будут посвящены коммуникациям "на эфирах и не в эфирах", работе с избирателями, законотворчеству. Также, по словам депутата, речь будет идти "о каких-то таких мировоззренческих вещах, которые в нашей программе обучения в Трускавце были".

  • 29 июля 2019 года в Трускавце прошел семидневный тренинг Киевской школы экономики (KSE) для избранных в Раду депутатов Слуги народа.
  • Дмитрий Разумков не смог сказать, сколько денег было потрачено на обучение будущих депутатов в Трускавце. По его словам, эта информация представляет коммерческую тайну.
  • В  ноябре 2019 года партия заявила, что намерена провести повторную "школу депутата" для членов своей фракции в Верховной Раде. По словам Корниенко, одну из тем тренинга посвятят цифровой грамотности из-за скандала с перепиской депутатов с пранкером Джокером. Мероприятие предварительно было запланировано на конец января.

Читайте также: Партия Вакарчука проводит свой "Трускавец" для депутатов: фото

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Александр Корниенко Слуга народа тренинги обучение депутатов
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