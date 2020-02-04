Монобольшинство в Раде отправят учиться общению и работе с людьми

Депутаты Верховной Рады из фракции Слуга народа будут проходить тренинги, в частности, по коммуникациям и работе с избирателями. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на зампредседятеля фракции Александра Корниенко.
По его словам, сейчас нецелесообразно "вывозить депутатов в дорогие пятизвездочные отели" за государственный счет, и партия себе не может позволить сделать это.
Корниенко рассказал, что учебный центр будет действовать на постоянной основе в офисе партии в КВЦ Парковый, обучение начнется в марте-апреле. Тренинги будут посвящены коммуникациям "на эфирах и не в эфирах", работе с избирателями, законотворчеству. Также, по словам депутата, речь будет идти "о каких-то таких мировоззренческих вещах, которые в нашей программе обучения в Трускавце были".
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