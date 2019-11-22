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"Трускавец-2". Нардепам Слуги народа устроят новое обучение

"Трускавец-2". Нардепам Слуги народа устроят новое обучение - Фото
Александр Корниенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.11.2019, 19:50

Мероприятие запланировали на конец января

Партия Слуга народа намерена провести повторную "школу депутата" для членов своей фракции в Верховной Раде. Об этом сообщил глава партии и первый замглавы ее фракции Александр Корниенко в эфире Радио НВ.

По его словам, одну из тем тренинга посвятят цифровой грамотности из-за скандала с перепиской депутатов с пранкером Джокером. Мероприятие предварительно запланировали на конец января.

"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями - возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт и пункт о декларировании", - рассказал он.

Справка. С 31 октября на телеграм-канале Джокер стали появлятся скриншоты, на которых пранкер якобы общался с депутатами Слуги народа Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко от имени генпрокурора.

  • 29 июля в Трускавце начался семидневный тренинг Киевской школы экономики для избранных в Верховную Раду депутатов Слуги народа.
  • 3 августа на тот момент глава партии Дмитрий Разумков не смог сказать, сколько денег было потрачено на обучение будущих депутатов в Трускавце. По его словам, эта информация представляет коммерческую тайну. Позже сумма все же стала известна.

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Слуга народа обучение трускавец Александр Корниенко тренинг
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