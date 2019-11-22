"Трускавец-2". Нардепам Слуги народа устроят новое обучение

Партия Слуга народа намерена провести повторную "школу депутата" для членов своей фракции в Верховной Раде. Об этом сообщил глава партии и первый замглавы ее фракции Александр Корниенко в эфире Радио НВ.
По его словам, одну из тем тренинга посвятят цифровой грамотности из-за скандала с перепиской депутатов с пранкером Джокером. Мероприятие предварительно запланировали на конец января.
"У нас уже есть несколько партнеров, которые готовы, когда немножко стихнет этот наш весь процесс, у нас есть идея сделать "Трускавец-2" где-то между сессиями - возможно, в конце января. И мы обязательно туда включим этот пункт и пункт о декларировании", - рассказал он.
Справка. С 31 октября на телеграм-канале Джокер стали появлятся скриншоты, на которых пранкер якобы общался с депутатами Слуги народа Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко от имени генпрокурора.
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